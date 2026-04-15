Londra: calo per Imperial Brands

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di tabacchi , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Imperial Brands è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Imperial Brands mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,47 sterline con area di resistenza individuata a quota 29,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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