Conagra Brands, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso per Conagra Brands, che passa di mano in perdita del 4,46%.
La tendenza ad una settimana di Conagra Brands è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Conagra Brands è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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