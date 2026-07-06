Conagra Brands, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso per Conagra Brands , che passa di mano in perdita del 4,46%.



La tendenza ad una settimana di Conagra Brands è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Conagra Brands è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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