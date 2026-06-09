Milano 17:12
50.680 +0,94%
Nasdaq 17:12
29.196 -0,74%
Dow Jones 17:12
50.858 +0,14%
Londra 17:12
10.282 -0,88%
Francoforte 17:12
24.576 -0,16%

Londra: in calo Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Standard Chartered
Retrocede il gruppo bancario con sede a Londra, con un ribasso del 2,53%.
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