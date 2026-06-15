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Londra: in calo BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo BT Group
Seduta in ribasso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che mostra un decremento del 2,77%.
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