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Londra: calo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Airtel Africa
Sottotono l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che passa di mano con un calo del 2,99%.
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