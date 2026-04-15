Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali , in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ConvaTec Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di ConvaTec Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,453 sterline e primo supporto individuato a 2,402. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,503.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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