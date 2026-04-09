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Londra: andamento negativo per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per ConvaTec Group
Pressione sulla società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta con una perdita del 2,76%.
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