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Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società di prodotti e tecnologie medicali, con una variazione percentuale del 2,27%.
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