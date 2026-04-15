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/ Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group
Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance della
società di prodotti e tecnologie medicali
, con una variazione percentuale del 2,27%.
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