Londra: balza in avanti ConvaTec Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di prodotti e tecnologie medicali , con una variazione percentuale del 2,11%.



L'andamento di ConvaTec Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di ConvaTec Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,204 sterline. Prima resistenza a 2,242. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,186.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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