Milano 10:59
48.166 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:59
10.613 +0,04%
Francoforte 10:58
24.089 +0,19%

Londra: si concentrano le vendite su Imperial Brands

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Imperial Brands
Composto ribasso per il produttore di tabacchi, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Condividi
```