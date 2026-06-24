Milano 15:59
51.661 -0,70%
Nasdaq 15:59
29.402 +0,19%
Dow Jones 15:59
51.738 +0,14%
Londra 15:59
10.457 +0,27%
Francoforte 15:59
24.657 -0,95%

Londra: si concentrano le vendite su Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Prudential
Composto ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Condividi
```