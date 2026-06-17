Milano 14:20
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Dow Jones 16-giu
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Londra 14:20
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Londra: si concentrano le vendite su Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Compass Group
Sottotono il leader mondiale nella ristorazione, che passa di mano con un calo del 2,00%.
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