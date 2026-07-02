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Londra: si concentrano le vendite su RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su RELX
Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.
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