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Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta
Composto ribasso per la compagnia mineraria, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
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