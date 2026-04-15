MPS, Lovaglio: non vedo l'ora di ricominciare, il piano è quello e vogliamo essere protagonisti

(Teleborsa) - "Sento un grande senso di riconoscenza verso la famiglia Tortora
per questa iniziativa e altrettanto verso tutti i nostri azionisti che ancora una volta mi hanno confermato la fiducia, che aggiunge ancora più determinazione a quello che abbiamo in mente di fare
e non vedo l'ora di ricominciare su questo progetto estremamente importante non solo per il sistema finanziario ma anche per il paese". Lo ha detto Luigi Lovaglio
, ex AD di MPS che ora è rientrato nel board con la vittoria della lista PLT Holding della famiglia Tortora all'assemblea della Banca Monte dei Paschi di Siena
.
"Sento un senso di responsabilità verso dipendenti, clienti, banca e azionisti, questa è stata la grande motivazione - ha affermato nel corso di una conferenza stampa dopo l'assemblea fiume odierna a Siena
- E ho avuto la fortuna di trovare un imprenditore coraggioso
, che ha fatto una scelta non facile e immediata, ci siamo incontrati una sera, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo fatto una scelta piena di ostacoli e complicata. Ma quando hai l'incoraggiamento di un imprenditore serio, concreto, orientato al mercato, con logiche di creazione di valore di lungo termine, allora sei motivato".
"Quando ho sentito i voti
", si è limitato a rispondere a chi gli chiedeva quando ha capito di avere vinto.
Ha negato che questa sia una rivincita: "No, assolutamente. Ho solo il grande desiderio di implementare un progetto innovativo
che crea valore per tutti. Poterlo fare era la cosa più importante, anche per mantenere delle promesse perchè abbiamo avuto l'86% degli azionisti di MPS un anno fa e Mediobanca poi, che ci hanno dato fiducia per un progetto chiaro e sentivo il dovere di portarlo a termine".
Lovaglio ha sottolineato che "il piano trae origine dal progetto lanciato lo scorso anno, come tutti i piani hanno due azioni principali: una implementativa e poi devi essere bravo a capire cosa è cambiato per fare degli aggiustamenti, ma il piano è quello
e vogliamo essere protagonisti nel mercato bancario italiano".
Il manager non è allarmato dal fatto che il nuovo board
potrebbe essere spaccato, perchè "molto qualificato
e credo che sarà molto utile e interessante, e potremo imparare anche cose nuove".
Quando gli è stato chiesto della sua dichiarazione su Generali
che è "nice to have", ha ricordato che l'ha detto un anno fa in una conferenza di Morgan Stanley
e poi un mese fa nella stessa sede. "Mi sento tranquillo a confermarlo
, perchè l'obiettivo che avevo espresso allora è quello", ha aggiunto.
Lovaglio ha glissato quando gli è stato chiesto se aveva ricevuto qualche messaggio di congratulazione
dal governo o da Caltagirone, affermando che aveva tanti messaggi sul cellulare e non aveva ancora avuto tempo di leggerli.