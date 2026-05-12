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Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
Seduta positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni, che avanza bene del 3,03%.
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