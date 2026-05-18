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Piazza Affari: Banca MPS scende verso 8,433 Euro
Migliori e peggiori
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18 maggio 2026 - 09.35
Scende sul mercato l'
istituto di Rocca Salimbeni
, che soffre con un calo del 9,40%.
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