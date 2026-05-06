Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che avanza bene dell'1,95%.



Il trend di Monte Paschi mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,46 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,28. L'equilibrata forza rialzista di Banca Monte dei Paschi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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