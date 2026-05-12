Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di Rocca Salimbeni , che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Banca Monte dei Paschi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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