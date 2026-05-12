Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Banca Monte dei Paschi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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