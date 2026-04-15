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New York: i venditori si accaniscono su ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su ASML Holding
Pressione sul produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,22%.
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