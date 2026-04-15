Milano
17:06
48.175
0,00%
Nasdaq
17:06
25.998
+0,60%
Dow Jones
17:06
48.344
-0,40%
Londra
17:06
10.579
-0,28%
Francoforte
17:06
24.090
+0,19%
Mercoledì 15 Aprile 2026, ore 17.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: i venditori si accaniscono su ASML Holding
New York: i venditori si accaniscono su ASML Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 16.10
Pressione sul
produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,22%.
Condividi
Leggi anche
A New York corre ASML Holding
New York: ASML Holding in forte discesa
ASML Holding, prevale lo scenario rialzista a New York
Pesante sul mercato di New York ASML Holding
Titoli e Indici
Asml Holding Nv Sponsored Adr
-4,29%
Altre notizie
New York: in forte denaro ASML Holding
A New York, forte ascesa per ASML Holding
New York: ASML Holding in forte discesa
SK Hynix acquisterà apparecchiature per produzione di chip da ASML per circa 8 miliardi di dollari
ASML alza la guidance 2026: boom dell’AI spinge domanda e ricavi
New York: i venditori si accaniscono su Intuit
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto