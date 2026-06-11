New York: exploit di ASML Holding

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che tratta in rialzo dell'8,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.909,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.807,8. L'equilibrata forza rialzista di ASML Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.011,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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