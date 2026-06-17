New York: luce verde per ASML Holding

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che tratta in rialzo del 6,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ASML Holding , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.939,2 USD. Primo supporto visto a 1.889,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.858,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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