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New York: giornata negativa in Borsa per ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per ASML Holding
Pressione sul produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,32%.
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