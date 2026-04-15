New York: in rally Ares Management

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Ares Management , che mostra una salita bruciante del 6,16% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ares Management evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ares Management rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 121,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 115,8. L'equilibrata forza rialzista di Ares Management è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 127,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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