Wall Street, comparto credito privato sotto pressione

(Teleborsa) - Seduta difficile per le società di credito privato, dopo che due big del settore hanno posto limiti ai prelievi dai loro fondi, seguendo l'esempio di altre società del settore.



Il settore, che fa riferimento ad istituzioni private che concedono credito ad aziende più rischiose attraverso canali non bancari, è oggetto di monitoraggio da qualche tempo da parte degli investitori, dopo che altre società hanno posto un tetto ai rimborsi, per non trovarsi a corto di liquidità e scatenare una crisi sul modello di quella verificatasi nel 2008.



Nel mese di febbraio, la prima società - Blue Owl Capital - aveva imposto restrizioni agli investitori in uno dei suoi fondi privati. Poi, anche Blackrock aveva posto un tetto ai rimborsi. Ora anche Apollo Global Management ed Ares Management avrebbero limitato i prelievi dai loro fondi a seguito di un'impennata delle richieste di rimborso.



Le azioni di Apollo stanno perdendo oggi l'1,2% al Nyse, mentre Ares viaggia sulla parità. Giù anche Blue Owl di circa l'1%, mentre KKR cede li 0,7%.

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