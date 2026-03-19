Eni deconsolida Plenitude: AuCap da 1,5 miliardi di euro di cui almeno 1 miliardo da Ares

(Teleborsa) - Eni , colosso energetico italiano, ha avviato insieme agli attuali soci Ares ed Energy Infrastructure Partners un riassetto della compagine azionaria di Plenitude per definire una nuova governance, con un controllo congiunto fra Eni e Ares e col conseguente deconsolidamento della società dal perimetro di bilancio di Eni.



L'operazione è basata su un aumento di capitale non proporzionale tra i soci pari a circa 1,5miliardi di euro, di cui almeno 1 miliardo di euro è previsto sia sottoscritto da Ares, sulla base di un Equity Value al 100% di Plenitude pre-money pari a 10,75 miliardi di euro (circa 13,1 miliardi di euro in termini di Enterprise Value implicito). Ad esito dell'aumento di capitale, Eni deterrà una quota del capitale sociale vicina al 65%, ed è previsto che manterrà su Plenitude presidi di direzione e di coordinamento compatibili con il nuovo accordo di controllo congiunto con Ares.



L'aumento di capitale sarà funzionale a rafforzare la struttura patrimoniale di Plenitude e supporterà il raggiungimento dei target di crescita organica e inorganica, inclusi la capacità installata a 15 GW e 15 milioni di clienti retail al 2030, perseguendo al contempo un rating investment grade.

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