New York: scambi al rialzo per IBM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la "Big Blue" , che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di IBM è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda di Armonk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 246,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 251,6, mentre il primo supporto è stimato a 242,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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