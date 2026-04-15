Parigi: scambi negativi per Safran

(Teleborsa) - Sottotono la società ingegneristica , che passa di mano con un calo dell'1,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safran rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della multinazionale francese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 314,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 309,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 319,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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