Parigi: calo per Safran
(Teleborsa) - Ribasso per la società ingegneristica, che presenta una flessione del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della multinazionale francese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 341,8 Euro con primo supporto visto a 337,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 335,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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