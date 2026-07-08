Parigi: calo per Safran

(Teleborsa) - Ribasso per la società ingegneristica , che presenta una flessione del 2,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo della multinazionale francese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 341,8 Euro con primo supporto visto a 337,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 335,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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