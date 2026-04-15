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Parigi: si concentrano le vendite su Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Safran
Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso dell'1,95%.
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