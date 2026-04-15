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Piazza Affari: balza in avanti Maire
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 12.30
Bene il
gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con un rialzo del 2,99%.
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