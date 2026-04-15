Milano 14:12
48.199 +0,05%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14:12
10.623 +0,14%
Francoforte 14:12
24.067 +0,10%

Piazza Affari: balza in avanti Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Maire
Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con un rialzo del 2,99%.
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