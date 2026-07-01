Milano
11:01
51.643
-0,08%
Nasdaq
30-giu
30.276
0,00%
Dow Jones
30-giu
52.319
+0,26%
Londra
11:01
10.483
-0,13%
Francoforte
11:01
25.064
+0,27%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 11.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Migliori e peggiori
,
In breve
01 luglio 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Balza in avanti la
società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: performance negativa per Sesa
Piazza Affari: brillante l'andamento di Sesa
Piazza Affari: in calo Sesa
Titoli e Indici
Sesa
+3,73%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa
Piazza Affari: giornata depressa per Sesa
Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa
Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding
Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa
Piazza Affari: scambi negativi per Sesa
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto