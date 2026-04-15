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Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia mostra un andamento leggermente negativo
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
15 aprile 2026 - 17.00
Si muove al ribasso il
comparto italiano auto e ricambi
, che perde lo 0,61%, scambiando a 279.254,97 punti.
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