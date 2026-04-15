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Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia mostra un andamento leggermente negativo
Si muove al ribasso il comparto italiano auto e ricambi, che perde lo 0,61%, scambiando a 279.254,97 punti.
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