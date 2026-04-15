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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS
Bene l'istituto di Rocca Salimbeni, con un rialzo del 2,54%.
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