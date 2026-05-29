Piazza Affari: risultato positivo per Banca MPS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Banca Monte dei Paschi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,36 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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