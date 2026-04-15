Redcare Pharmacy N.V, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Redcare Pharmacy N.V , che mostra una salita bruciante del 7,21% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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