Redcare Pharmacy N.V, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Redcare Pharmacy N.V, che mostra una salita bruciante del 7,21% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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