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Redcare Pharmacy N.V, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori
Redcare Pharmacy N.V, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Redcare Pharmacy N.V, che mostra una salita bruciante del 7,21% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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