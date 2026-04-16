Milano 14:10
48.351 +0,41%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 14:10
10.630 +0,67%
Francoforte 14:10
24.224 +0,65%

A Francoforte corre Zalando

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre Zalando
Ottima performance per la società che vende calzature e moda online, che scambia in rialzo del 3,94%.
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