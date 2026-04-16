Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Giornata fiacca per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47.590. Rischio di eventuale correzione fino al target 46.915. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48.265.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)