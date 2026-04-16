Milano 9:31
48.414 +0,54%
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Dow Jones 15-apr
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Nuovo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che guadagna bene e porta a casa un +0,8%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.091,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.885,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.297,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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