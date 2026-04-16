Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Nuovo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che guadagna bene e porta a casa un +0,8%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.091,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.885,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.297,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)