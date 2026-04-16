Milano 9:32
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:32
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,38%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,38%
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