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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,3%

Hang Seng a 26.486,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,3%
Indice Hang Seng +0,3% a quota 26.486,63 all'apertura pomeridiana.
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