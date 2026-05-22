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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,22%

Hang Seng a 25.696,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,22%
Indice Hang Seng +1,22% a quota 25.696,28 all'apertura pomeridiana.
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