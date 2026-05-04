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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,71%
Hang Seng a 26.216,39 punti
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Finanza
04 maggio 2026 - 07.10
Indice Hang Seng +1,71% a quota 26.216,39 all'apertura pomeridiana.
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