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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,35%

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In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,35%
Indice Hang Seng -1,35% a quota 25.612,63 all'apertura pomeridiana.
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