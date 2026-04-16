Milano 17:35
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Nasdaq 18:15
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Dow Jones 18:15
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Londra 17:35
10.590 +0,29%
Francoforte 17:35
24.154 +0,36%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.589,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 10.589,99 punti.
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