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Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.589,99 punti
In breve
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Finanza
16 aprile 2026 - 17.43
Londra allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 10.589,99 punti.
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