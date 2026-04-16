Milano 9:33
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Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
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Londra 9:33
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,55%

SSE a 4.048,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,55%
Indice SSE +0,55% a quota 4.048,64 all'apertura pomeridiana.
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