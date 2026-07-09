Milano 10:01
52.210 +0,76%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 10:01
10.440 -0,47%
Francoforte 10:01
25.023 +0,50%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,95%

SSE a 3.952,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,95%
Indice SSE -0,95% a quota 3.952,49 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```