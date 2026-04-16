Francoforte: balza in avanti Nemetschek
(Teleborsa) - Avanza Nemetschek, che guadagna bene, con una variazione del 3,11%.
L'andamento di Nemetschek nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,88. Il peggioramento di Nemetschek è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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