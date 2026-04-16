Milano 14:11
48.342 +0,39%
Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Londra 14:11
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Francoforte 14:11
24.222 +0,64%

Francoforte: in forte denaro Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Nemetschek
Seduta decisamente positiva per Nemetschek, che tratta in rialzo del 5,37%.
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