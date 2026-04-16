Francoforte: in rally Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Grande giornata per Redcare Pharmacy N.V , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,30%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 45,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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